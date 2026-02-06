Погода
Глава "Сузак тазалык коому" попался на нелегальной продаже земель

- Назгуль Абдыразакова
ГКНБ задержал директора муниципального предприятия "Сузак тазалык коому" М.И. и гражданина С.Н. по подозрению в незаконной продаже земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что директор предприятия вступил в предварительный сговор с сообщником. Под предлогом содействия в получении земель под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в селе Благовещенка Сузакского района они продавали участки, используя поддельные постановления айыл окмоту. Цена за один объект варьировалась от 700 тысяч до 1,5 млн сомов.

Для легализации сделок подозреваемые использовали механизмы государственных комиссий по спорным вопросам земельной амнистии. Оба задержанных водворены в СИЗО ГКНБ. На данный момент правоохранители устанавливают все эпизоды преступной деятельности, общую сумму ущерба и круг других лиц, которые могут быть причастны к махинациям.


