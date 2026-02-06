Имана Клеиф готовится к Олимпиаде-2028 после гормональной терапии

Алжирская боксерша Имана Клеиф, вызвавшая споры на Олимпиаде-2024 в Париже из-за вопросов гендера, заявила, что проходила гормональную терапию для снижения уровня тестостерона перед завоеванием золотой медали. Клеиф подтвердила, что готова проходить все необходимые тесты для участия в Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе.

В интервью французским СМИ Клеиф рассказала, что уровень тестостерона был снижен до нуля для Парижской Олимпиады под наблюдением врачей. Она подчеркнула, что не является трансгендером: "Я не трансгендер, я девочка. Меня так воспитывали, я росла как девочка. Люди в моей деревне всегда знали меня как девочку".

26-летняя спортсменка предоставила свои медицинские документы и результаты гормональных тестов в World Boxing и пообещала пройти все необходимые проверки, чтобы обеспечить участие в Олимпиаде-2028.

В женском боксе на Олимпиаде-2028 будет введена новая весовая категория, чтобы выровнять соревнования с мужскими. Клеиф, которая в Париже выиграла золото в категории 66 кг, планирует выступать в 70 кг. "Мой рост 1,80 м, и я вместе с командой изучаю, как лучше адаптироваться к новой категории", - отметила спортсменка.

Олимпийские игры-2028 стартуют 14 июля в Лос-Анджелесе, и Клеиф ожидается в числе главных претендентов на победу в женском боксе.