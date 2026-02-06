"Алга" провела победный матч против "Енисея" в Турции

Столичный футбольный клуб "Алга" продолжает подготовку к новому сезону Высшей лиги Кыргызстана на учебно-тренировочных сборах в Турции.

После ничейного матча 1:1 с болгарским ФК "Хебар", в котором единственный гол забил игрок на просмотре, "Алга" одержала победу над российским "Енисеем" со счетом 2:1. Голами отметились Артём Белый и Алексей Зинкевич.

За матчем наблюдал главный тренер национальной сборной Кыргызстана по футболу Роберт Просинечки, который находится в Анталье для просмотра потенциальных кандидатов в команду. Цель тренера - определить игроков, которых можно пригласить на учебно-тренировочные сборы сборной в рамках мартовских окон ФИФА.

Подготовка к сезону продолжается, а сборы в Турции дают команде возможность проверить форму футболистов и оценить новых кандидатов перед стартом чемпионата.