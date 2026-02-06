Роналду конфликтует с "Аль-Наср" из-за трансферов

Конфликт Криштиану Роналду с клубом "Аль-Наср" и Саудовской Про-лигой обострился после громкого трансфера Карима Бензема в "Аль-Хиляль". 41-летний форвард выразил недовольство ограниченной трансферной активностью своего клуба по сравнению с соперниками, заявив, что это дало "Аль-Хилялю" несправедливое преимущество.

Роналду уже пропустил один матч в знак протеста и, по сообщениям СМИ, может не выйти на предстоящую игру против "Аль-Иттихада". Сообщается, что он требует реформ в управлении клубом, включая восстановление полномочий руководителей и ограничения на вмешательство в трансферы в середине сезона. Без гарантий от Public Investment Fund Роналду может запросить трансфер в июне, несмотря на контракт до 2027 года с клаузулой выкупа в €50 млн.

Саудовская Про-лига заявила, что все клубы действуют независимо в рамках одинаковых правил, подчеркнув, что ни один игрок, независимо от статуса, не может влиять на решения вне своего клуба. Также лига отметила плотную турнирную таблицу среди четырех лидеров как доказательство конкурентного баланса.

Конфликт добавляет напряжения в гонку за чемпионство Саудовской Про-лиги и поднимает вопросы о справедливости и равных условиях для ведущих игроков.