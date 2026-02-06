Погода
$ 87.34 - 87.75
€ 103.62 - 104.47

Роналду конфликтует с "Аль-Наср" из-за трансферов

240  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Конфликт Криштиану Роналду с клубом "Аль-Наср" и Саудовской Про-лигой обострился после громкого трансфера Карима Бензема в "Аль-Хиляль". 41-летний форвард выразил недовольство ограниченной трансферной активностью своего клуба по сравнению с соперниками, заявив, что это дало "Аль-Хилялю" несправедливое преимущество.

Роналду уже пропустил один матч в знак протеста и, по сообщениям СМИ, может не выйти на предстоящую игру против "Аль-Иттихада". Сообщается, что он требует реформ в управлении клубом, включая восстановление полномочий руководителей и ограничения на вмешательство в трансферы в середине сезона. Без гарантий от Public Investment Fund Роналду может запросить трансфер в июне, несмотря на контракт до 2027 года с клаузулой выкупа в €50 млн.

Саудовская Про-лига заявила, что все клубы действуют независимо в рамках одинаковых правил, подчеркнув, что ни один игрок, независимо от статуса, не может влиять на решения вне своего клуба. Также лига отметила плотную турнирную таблицу среди четырех лидеров как доказательство конкурентного баланса.

Конфликт добавляет напряжения в гонку за чемпионство Саудовской Про-лиги и поднимает вопросы о справедливости и равных условиях для ведущих игроков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455137
Теги:
Саудовская Аравия, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  