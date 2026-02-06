Погода
$ 87.34 - 87.75
€ 103.62 - 104.47

В Бишкеке открыт новый спортивный комплекс колледжа имени Ш. Сыдыкова

244  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке состоялось открытие нового спортивного комплекса Республиканского спортивного колледжа имени Ш. Сыдыкова. Церемонию посетил заместитель Председателя Кабинета Министров и председатель ГКНБ, генерал-полковник Камчыбек Ташиев. Одновременно были открыты после капитального ремонта общежитие, мечеть и воспитательный корпус колледжа.

В мероприятии приняли участие заместитель директора Государственного агентства физической культуры и спорта Бузурман Багышбеков, руководство колледжа, преподаватели, тренеры и воспитанники. Камчыбек Ташиев отметил, что спорт является будущим страны, и подчеркнул важность поддержки молодёжи и создания современных условий для её развития.

Комплекс оснащён залом борьбы с современными коврами и оборудованием для греко-римской и вольной борьбы, трибунами для зрителей, фудкортом, конференц-залом, а также дополнительными помещениями для учебно-тренировочных занятий и совещаний. Для спортсменов предусмотрены тренажёрные залы, спортивные помещения и кардиозона для общей физической подготовки. На территории колледжа также построена мечеть.

Колледж занимает 7,6 гектара и включает учебный корпус, столовую, два спортивных комплекса, крытый бассейн, залы гимнастики и борьбы, два футбольных поля и два общежития. Учебное заведение было основано в 1971 году на базе детского дома как Республиканская спортивная школа-интернат имени Н. Крупской, а в 2000 году колледжу присвоено имя известного спортивного деятеля Шералы Сыдыкова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455138
Теги:
Камчыбек Ташиев, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  