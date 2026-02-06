В Бишкеке открыт новый спортивный комплекс колледжа имени Ш. Сыдыкова

В Бишкеке состоялось открытие нового спортивного комплекса Республиканского спортивного колледжа имени Ш. Сыдыкова. Церемонию посетил заместитель Председателя Кабинета Министров и председатель ГКНБ, генерал-полковник Камчыбек Ташиев. Одновременно были открыты после капитального ремонта общежитие, мечеть и воспитательный корпус колледжа.

В мероприятии приняли участие заместитель директора Государственного агентства физической культуры и спорта Бузурман Багышбеков, руководство колледжа, преподаватели, тренеры и воспитанники. Камчыбек Ташиев отметил, что спорт является будущим страны, и подчеркнул важность поддержки молодёжи и создания современных условий для её развития.

Комплекс оснащён залом борьбы с современными коврами и оборудованием для греко-римской и вольной борьбы, трибунами для зрителей, фудкортом, конференц-залом, а также дополнительными помещениями для учебно-тренировочных занятий и совещаний. Для спортсменов предусмотрены тренажёрные залы, спортивные помещения и кардиозона для общей физической подготовки. На территории колледжа также построена мечеть.

Колледж занимает 7,6 гектара и включает учебный корпус, столовую, два спортивных комплекса, крытый бассейн, залы гимнастики и борьбы, два футбольных поля и два общежития. Учебное заведение было основано в 1971 году на базе детского дома как Республиканская спортивная школа-интернат имени Н. Крупской, а в 2000 году колледжу присвоено имя известного спортивного деятеля Шералы Сыдыкова.