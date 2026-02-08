Как отсутствие железных дорог бьет по карману кыргызстанцев

В странах Центральной Азии наблюдается серьезный разрыв в охвате территорий железнодорожными перевозками. На сегодняшний день общая разветвленность железных дорог во всех государствах региона составляет всего около 45 тысяч километров. Для сравнения: в Индии этот показатель превышает 130 тысяч километров, а в США достигает 150 тысяч. Соответствующие данные на бизнес-форуме B5+1 в Бишкеке привела гендиректор Wabtec Kazakhstan Гайни Дуйсенова.

По словам эксперта, несмотря на то, что в последние пять лет 70% грузоперевозок в регионе приходится именно на железные дороги, инфраструктура нуждается в срочном обновлении.

"Необходимы инвестиции и модернизация железнодорожной инфраструктуры, локомотивного и вагонного парка, а также строительство новых дорог. Наша компания работает в регионе 20 лет, и мы видим острую потребность в увеличении разветвленности железнодорожных перевозок", - отметила Гайни Дуйсенова.

С мнением представителя транспортной компании согласны и эксперты по логистике и маркетингу. Они указывают на то, что отсутствие доступных разветвленных железнодорожных путей является одним из ключевых факторов, влияющих на удорожание сельхозпродукции в Кыргызстане. Развитие транспортной сети позволило бы оптимизировать затраты и снизить конечную стоимость продуктов питания.