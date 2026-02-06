Кыргызстанец за рулем грузовика стал участником смертельного ДТП в США

Гражданин Кыргызстана задержан в США после дорожно-транспортного происшествия в штате Индиана, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает Министерство иностранных дел КР.

По ее данным, авария произошла 3 февраля 2026 года на автодороге State Road 67 с участием грузового автомобиля под управлением кыргызстанца Б.Б. 1995 года рождения и пассажирского фургона. Еще один человек получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

В настоящее время правоохранительные органы штата проводят следственные мероприятия, гражданин Б.Б. содержится под стражей.

Вопрос находится на контроле посольства Кыргызской Республики в США и Генерального консульства в Чикаго. Дипломатические учреждения взаимодействуют с компетентными органами США, а также с компанией, где работает гражданин.

Министерство иностранных дел выразило глубокие соболезнования семьям и близким погибших и пожелало пострадавшему скорейшего восстановления.