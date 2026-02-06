В КР предложили новые правила работы с цифровыми данными

В Кыргызстане разработан законопроект, закрепляющий понятие цифровых доказательств и устанавливающий порядок их сбора, фиксации, хранения и использования в уголовном процессе. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Документ предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс о правонарушениях. Отдельное внимание уделено защите прав граждан. В частности, вводятся процессуальные гарантии при работе с цифровыми данными, затрагивающими тайну переписки, персональные данные и частную жизнь, а также механизмы судебного контроля.

Кроме того, законопроект устраняет устаревшую терминологию и приводит ее в соответствие с Цифровым кодексом Кыргызской Республики. Также предлагается внедрить правовые механизмы работы с виртуальными активами, которые все чаще становятся объектом преступных посягательств.

Ожидается, что принятие документа сформирует единую современную правовую основу противодействия киберпреступности, установит четкие правила работы с цифровыми данными и обеспечит единообразие правоприменения. Это должно повысить защищенность прав граждан и эффективность расследования преступлений, совершаемых с использованием интернета, цифровых сервисов и телекоммуникационных сетей.