НПЗ "Джунда" получил разрешение на экспорт топлива за пределы ЕАЭС

В Кыргызстане принято постановление, изменяющее ограничения на экспорт нефтепродуктов в страны, не являющиеся членами ЕАЭС. Согласно документу, заводу "Чайна Петроль Компани Джунда" разрешено вывозить за пределы союза дизельное топливо класса К-2, а также бензин марок АИ-80 и АИ-92.

Запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов за пределы таможенной территории ЕАЭС действовал в Кыргызстане с марта 2021 года. Данное решение делает исключение для конкретного предприятия, позволяя ему поставлять продукцию на рынки третьих стран.