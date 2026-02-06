В Кара-Суу незаконно проданный участок санатория возвращён муниципалитету

Прокуратура Кара-Суйского района вернула в муниципальную собственность земельный участок площадью 0,24 га стоимостью 15,6 млн сомов, ранее незаконно проданный в частные руки.

По данным надзорного органа, участок принадлежал бывшему детскому оздоровительному центру и расположен на территории Савайского айыл окмоту Ошской области. Нарушение выявили в ходе проверки соблюдения требований земельного законодательства.

Отмечается, что меры приняты в рамках работы по защите государственного и муниципального имущества, недопущению незаконной приватизации социальных объектов и обеспечению общественных интересов.