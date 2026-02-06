Погода
$ 87.34 - 87.75
€ 103.62 - 104.47

В Кара-Суу незаконно проданный участок санатория возвращён муниципалитету

238  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Прокуратура Кара-Суйского района вернула в муниципальную собственность земельный участок площадью 0,24 га стоимостью 15,6 млн сомов, ранее незаконно проданный в частные руки.

По данным надзорного органа, участок принадлежал бывшему детскому оздоровительному центру и расположен на территории Савайского айыл окмоту Ошской области. Нарушение выявили в ходе проверки соблюдения требований земельного законодательства.

Отмечается, что меры приняты в рамках работы по защите государственного и муниципального имущества, недопущению незаконной приватизации социальных объектов и обеспечению общественных интересов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455152
Теги:
земельный участок, Кара-Суйский район, прокуратура
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  