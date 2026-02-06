Бишкекчанка продала квартиру и перевела мошенникам 22 млн сомов

В Бишкеке задержаны подозреваемые в крупном мошенничестве, жертвой которого стала местная жительница. Сумма ущерба составила 22 млн 130 тыс. сомов.

По данным УВД Свердловского района, 22 декабря 2025 года в милицию обратилась гражданка Г.Ч. Она сообщила, что неизвестные, представляясь сотрудниками ГКНБ и банков, связывались с ней через мессенджер WhatsApp с разных телефонных номеров.

Злоумышленники ввели женщину в заблуждение и оказывали психологическое давление, убеждая ее выполнить ряд финансовых операций. В результате она продала принадлежащую ей квартиру и перевела деньги на указанные счета.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 209 "Мошенничество" УК КР.

В ходе следственно-оперативных мероприятий были задержаны А.Ж. 2007 года рождения, Б.С. 1998 года рождения и Н.М. 2002 года рождения, которых водворили в ИВС.

В настоящее время милиция проводит дополнительные оперативно-розыскные мероприятия для установления других возможных соучастников и сбора доказательной базы.

ГУВД Бишкека напоминает, что сотрудники правоохранительных органов, банков и других государственных учреждений не связываются с гражданами через мессенджеры, не требуют перевода денежных средств и не дают указаний о продаже имущества.

Граждан призывают при поступлении подобных звонков или сообщений немедленно прекратить разговор и обратиться в ближайший орган внутренних дел либо позвонить по номеру 102.