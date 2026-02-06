MPay от MBANK: революционный способ оплачивать смартфоном в одно касание

Забудьте о поиске карт, проблемах со связью и ожидании сдачи. Главное преимущество MPay - это возможность оплачивать покупки в одно касание через POS-терминалы MKassa, даже если у вас полностью пропал интернет или в сумке нет кошелька. Это быстрее, чем обычная оплата картой и QR-платеж.

Как оплатить покупку с помощью MPay:

Поднесите смартфон: Откройте приложение MBANK и поднесите телефон к терминалу MKassa. Для оплаты не требуется авторизация в приложении и кнопку MPay нажимать не нужно. Работает везде: Функция доступна на смартфонах Android и iOS и работает даже без интернета!

Если MPay не срабатывает:

Убедитесь, что приложение MBANK обновлено до последней версии. Включите Bluetooth на смартфоне и разрешите приложению MBANK доступ к нему.

Переводы без номеров и реквизитов MPay упрощает не только оплаты, но и расчеты с близкими. Нужно быстро скинуть за обед или вернуть долг другу? Откройте приложение MBANK вместе с получателем и нажмите кнопку MPay - приложение мгновенно покажет пользователей поблизости. Никаких вводов номеров карт, телефонов или сканирования QR-кодов.

Попробуйте MPay уже сегодня и убедитесь, что отсутствие интернета больше не помеха для ваших покупок.

MPay - платите смартфоном в одно касание!

Лицензия №14 НБ КР