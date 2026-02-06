MPay от MBANK: революционный способ оплачивать смартфоном в одно касание

Забудьте о поиске карт, проблемах со связью и ожидании сдачи. Главное преимущество MPay - это возможность оплачивать покупки в одно касание через POS-терминалы MKassa, даже если у вас полностью пропал интернет или в сумке нет кошелька. Это быстрее, чем обычная оплата картой и QR-платеж.
Переводы без номеров и реквизитов MPay упрощает не только оплаты, но и расчеты с близкими. Нужно быстро скинуть за обед или вернуть долг другу? Откройте приложение MBANK вместе с получателем и нажмите кнопку MPay - приложение мгновенно покажет пользователей поблизости. Никаких вводов номеров карт, телефонов или сканирования QR-кодов.
Попробуйте MPay уже сегодня и убедитесь, что отсутствие интернета больше не помеха для ваших покупок.
Лицензия №14 НБ КР