Смотрите Зимнюю Олимпиаду-2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире

Следите за стартом зимней Олимпиады в Италии и поддержите спортсменов из Кыргызстана в прямом эфире O!TV – просто скачайте приложение и будьте в центре главных спортивных событий планеты.
Весь драйв Олимпиады и выступления нашей сборной доступны в приложении O!TV на канале "УТРК Спорт".
В этом году честь Кыргызстана защищают два талантливых спортсмена. Поддержим наших ребят в их борьбе за олимпийские медали:
Следите за главными победами и мировыми рекордами вместе с O!TV.
