Более 600 семей в селе Тору-Айгыр получили доступ к чистой питьевой воде

В селе Тору-Айгыр Иссык-Кульской области официально завершилось строительство и состоялось торжественное открытие современной системы водоснабжения. Социально значимый объект, призванный решить многолетнюю проблему местных жителей, был реализован Департаментом развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Минсельхозе КР.

На масштабную реконструкцию системы из республиканского бюджета было выделено более 62 миллионов сомов. В рамках проекта специалисты проложили свыше 15 километров водопроводных сетей и возвели два мощных железобетонных резервуара, каждый объемом по 300 кубометров.

Для обеспечения санитарной безопасности в селе построено специальное здание с современной бактерицидной установкой для обеззараживания воды. Кроме того, проект учитывает и вопросы безопасности и бережливости: по всему селу установлены 12 пожарных гидрантов и 600 индивидуальных водомеров для точного учета потребления.

Благодаря запуску новой инфраструктуры качественную и безопасную питьевую воду получили 600 домохозяйств. Как отмечают в профильном ведомстве, ввод системы в эксплуатацию не только значительно улучшит бытовые условия и качество жизни сельчан, но и станет фундаментом для дальнейшего экономического развития региона.


Минсельхоз, Кыргызстан
