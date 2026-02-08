На Всемирные игры кочевников ждут участников из 100 стран

Всемирные игры кочевников 2026 года обещают стать самым грандиозным международным событием в истории современной Киргизии. На ипподроме в Чолпон-Ате прошло масштабное выездное совещание под руководством зампреда Кабинета Министров Бакыта Торобаева, где был дан старт активной фазе подготовки к приему гостей более чем из 100 стран мира.

Масштаб предстоящего праздника кочевой цивилизации впечатляет: с 31 августа по 6 сентября 2026 года на побережье Иссык-Куля развернется борьба во всех основных видах национальных и конных видов спорта. Уже известно, что призовой фонд культурной части игр составит порядка 4 миллионов сомов, а спортивная программа призвана продемонстрировать всему миру уникальное наследие и дух кыргызского народа.

Бакыт Торобаев лично проинспектировал состояние инфраструктуры чолпон-атинского ипподрома и поставил перед госорганами жесткие задачи. Инфраструктура должна быть приведена в соответствие с высочайшими международными стандартами в кратчайшие сроки. Поручения касаются не только спортивных арен, но и условий приема тысяч иностранных туристов, для которых Игры станут визитной карточкой туристического потенциала Кыргызстана.

Организаторы подчеркивают, что Всемирные игры кочевников - это не просто состязания, а мощный инструмент популяризации национальной культуры и расширения международного сотрудничества. Власти намерены обеспечить безупречное проведение мероприятия, которое вновь утвердит статус республики как главного хранителя традиций кочевой цивилизации.