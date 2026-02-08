Погода
$ 87.26 - 87.74
€ 102.75 - 103.75

На Всемирные игры кочевников ждут участников из 100 стран

262  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Всемирные игры кочевников 2026 года обещают стать самым грандиозным международным событием в истории современной Киргизии. На ипподроме в Чолпон-Ате прошло масштабное выездное совещание под руководством зампреда Кабинета Министров Бакыта Торобаева, где был дан старт активной фазе подготовки к приему гостей более чем из 100 стран мира.

Масштаб предстоящего праздника кочевой цивилизации впечатляет: с 31 августа по 6 сентября 2026 года на побережье Иссык-Куля развернется борьба во всех основных видах национальных и конных видов спорта. Уже известно, что призовой фонд культурной части игр составит порядка 4 миллионов сомов, а спортивная программа призвана продемонстрировать всему миру уникальное наследие и дух кыргызского народа.

Бакыт Торобаев лично проинспектировал состояние инфраструктуры чолпон-атинского ипподрома и поставил перед госорганами жесткие задачи. Инфраструктура должна быть приведена в соответствие с высочайшими международными стандартами в кратчайшие сроки. Поручения касаются не только спортивных арен, но и условий приема тысяч иностранных туристов, для которых Игры станут визитной карточкой туристического потенциала Кыргызстана.

Организаторы подчеркивают, что Всемирные игры кочевников - это не просто состязания, а мощный инструмент популяризации национальной культуры и расширения международного сотрудничества. Власти намерены обеспечить безупречное проведение мероприятия, которое вновь утвердит статус республики как главного хранителя традиций кочевой цивилизации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455171
Теги:
Всемирные игры кочевников
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  