Улук Кыдырбаев: экономика Центральной Азии не поедет без кооперации

На полях форума B5+1 обсуждался один из самых актуальных вопросов современности - экономическая кооперация стран Центральной Азии. Секретарь Инвестиционного совета Улук Кыдырбаев в интервью VB.KG подчеркнул, что сегодня речь идет не просто о торговле, а о глубоком системном взаимодействии, которое позволит региону выйти на принципиально новый уровень.

По мнению эксперта, залог успеха кроется в объединении ресурсов: технологий, знаний, производственных мощностей и капитала. В то время как одни страны обладают оборудованием, другие имеют уникальные природные возможности, а третьи - финансовые инструменты. Главная задача - соединить эти звенья в единую цепь.

Ключевым аспектом этой стратегии является переход от экспорта сырья к созданию продукции с высокой добавленной стоимостью. Центральная Азия должна перестать быть поставщиком дешевых ресурсов и начать предлагать миру уникальный, сертифицированный продукт, соответствующий самым высоким мировым стандартам.

"Кооперация может выражаться в разных формах: доступ к технологиям, доступ к знаниям, совместное производство и, конечно, капитал. У одних стран есть технологии и оборудование, у других производственные возможности, у третьих финансовые ресурсы. Вопрос в том, как всё это соединить.

Пятый важный элемент - это рынок. Когда мы говорим о рынке, мы говорим об экспорте. Например, мы можем продавать мёд, мясо, рис, хлопок как сырье. Но наша цель не в этом. Нам нужно научиться производить продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Если килограмм хорошего мяса сегодня стоит 12–15 долларов, мы должны уметь продавать его условно за 50 долларов, но для этого продукт должен соответствовать самым высоким стандартам качества. Это возможно только при наличии технологий, знаний и правильных производственных процессов.

Для этого нам нужно учиться. Нужно обладать знаниями, понимать технологии и уметь правильно их применять. Посмотрите на пример Японии: мраморное мясо вагю может стоить тысячи долларов за килограмм. Его мало, его не хватает на весь мир, поэтому оно такое дорогое. Это пример того, как уникальность и качество создают ценность.

В разных секторах экономики мы можем находить перспективные направления, опираясь на наши национальные, географические и климатические особенности. Мы должны честно признавать: есть вещи, в которых мы не сможем конкурировать по объёму, например, с Казахстаном в производстве пшеницы. Но у нас могут быть свои ниши.

Поэтому важно учиться друг у друга, особенно у соседей по региону. Если мы рассматриваем Центральную Азию как единый регион, а затем весь мир как рынок, то без кооперации нам не обойтись. Только через совместные усилия можно создавать собственные, конкурентоспособные продукты.

Наша задача не экспортировать дешевую продукцию, а создавать высокомаржинальные товары. Даже если это, условно, картофель, он должен иметь уникальные свойства: выращен на высоте более двух тысяч метров, обладать особыми характеристиками, подтверждёнными качеством и сертификацией.

Хороший пример мед из Новой Зеландии. Для него создана отдельная сертификация, он продается по 130–200 долларов за 200 граммов. Они нашли свою нишу, защитили продукт от подделок и выстроили целую систему доверия к качеству. Мы тоже можем и должны делать подобное.

Для этого прежде всего нужно работать над собой, над качеством, над знаниями, над технологиями. Создание высокомаржинальных продуктов - это путь, по которому должен идти регион.

Отвечая на вопрос, должны ли страны работать по отдельности или как регион, приведу простую аналогию: чтобы машина ехала, нужны четыре колеса. Они должны работать вместе, но у каждого своя функция. Если одно колесо не работает, то машину заносит. Так же и с регионом: совместное движение при сохранении индивидуальной ответственности.

Форум в Бишкеке как раз и демонстрирует важность такого подхода. Даже если пока только 10% участников глубоко задумываются об этих вопросах - это уже начало. Именно через такие мероприятия формируется общее понимание и движение вперёд.

О нашем регионе до сих пор мало знают в мире. Это признают даже наши партнеры. Поэтому нам нужно усиливать работу по продвижению региона, проводить больше подобных форумов и выстраивать системный диалог.

Кооперация - это не разовое решение, а долгий путь. Но если мы хотим создавать собственные продукты и успешно выводить их на мировой рынок, другого пути у нас просто нет", - заключил Улук Кыдырбаев.