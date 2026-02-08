Погода
$ 87.26 - 87.74
€ 102.75 - 103.75

Карлос Алькарас увековечит татуировкой победу над Джоковичем

129  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первая ракетка мира, 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас, вписал свое имя в историю, став триумфатором Australian Open - 2026. В захватывающем финале в Мельбурне он нанес поражение легендарному сербу, 24-кратному победителю турниров "Большого шлема" Новаку Джоковичу со счетом 3:1 (2:6, 6:2, 6:3, 7:5).

Эта победа позволила Алькарасу оформить так называемый карьерный "Большой шлем" - собрать титулы всех четырех главных турниров мира. Испанец стал самым молодым игроком в истории, достигшим этой вершины, превзойдя рекорд своего соотечественника Рафаэля Надаля. Помимо исторического кубка, Карлос заработал более 3,1 миллиона австралийских долларов (порядка 2 миллионов фунтов стерлингов) призовых.

Верный своей традиции, семикратный чемпион мэйджоров решил отметить успех новым рисунком на теле. Еще до старта турнира Алькарас пообещал набить изображение кенгуру - национального символа Австралии.

"Это точно будет маленький кенгуру на ноге. Я еще не определился с точным местом, но он дополнит мою коллекцию", - подтвердил теннисист. Напомним, на теле атлета уже красуются татуировки в честь его главных побед: клубника (символ Уимблдона), Эйфелева башня (в честь "Ролан Гаррос"), а также Статуя Свободы и Бруклинский мост, посвященные триумфам на US Open.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455178
Теги:
теннис
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  