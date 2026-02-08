Карлос Алькарас увековечит татуировкой победу над Джоковичем

Первая ракетка мира, 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас, вписал свое имя в историю, став триумфатором Australian Open - 2026. В захватывающем финале в Мельбурне он нанес поражение легендарному сербу, 24-кратному победителю турниров "Большого шлема" Новаку Джоковичу со счетом 3:1 (2:6, 6:2, 6:3, 7:5).

Эта победа позволила Алькарасу оформить так называемый карьерный "Большой шлем" - собрать титулы всех четырех главных турниров мира. Испанец стал самым молодым игроком в истории, достигшим этой вершины, превзойдя рекорд своего соотечественника Рафаэля Надаля. Помимо исторического кубка, Карлос заработал более 3,1 миллиона австралийских долларов (порядка 2 миллионов фунтов стерлингов) призовых.

Верный своей традиции, семикратный чемпион мэйджоров решил отметить успех новым рисунком на теле. Еще до старта турнира Алькарас пообещал набить изображение кенгуру - национального символа Австралии.

"Это точно будет маленький кенгуру на ноге. Я еще не определился с точным местом, но он дополнит мою коллекцию", - подтвердил теннисист. Напомним, на теле атлета уже красуются татуировки в честь его главных побед: клубника (символ Уимблдона), Эйфелева башня (в честь "Ролан Гаррос"), а также Статуя Свободы и Бруклинский мост, посвященные триумфам на US Open.