Радукану потерпела разгромное поражение в первом финале с 2021 года

Британская теннисистка Эмма Радукану не смогла выиграть свой первый финал WTA за последние пять лет, уступив румынке Соране Кырсте со счетом 0:6, 2:6 на турнире Transylvania Open в Клуж-Напоке.

Британка, вышедшая в финал впервые со времен победы на US Open-2021, испытывала серьезные физические проблемы после пяти матчей за неделю. В начале второго сета ей потребовалась медицинская помощь - врачи измерили артериальное давление, а по ходу встречи были заметны признаки усталости. Матч продолжался всего 63 минуты.

35-летняя Кырстя уверенно доминировала на задней линии и выиграла турнир перед домашними болельщиками, не проиграв ни одного сета.

Несмотря на поражение, Радукану поднимется на 25-е место мирового рейтинга. Следующим турниром для нее станет WTA 1000 в Дохе, где в первом круге она сыграет против Камилы Осорио.


Великобритания, теннис
