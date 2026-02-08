Погода
Зимние Олимпийские игры открылись в Италии

- Самуэль Деди Ирие
В Милане на стадионе "Сан-Сиро" состоялась официальная церемония открытия Зимних Олимпийских игр. В торжественном мероприятии принял участие директор Госагентства по физической культуре и спорту при Кабмине Кыргызстана Казыбек Молдажиев.

Парад спортсменов прошёл также в Кортина-д"Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. Темой открытия стала Armonia ("Гармония"), а шествие национальных команд завершила сборная Франции - страна-хозяйка Олимпиады-2030.

Президент Италии Серджо Маттарелла и глава МОК Кирсти Ковентри объявили Игры открытыми. Олимпийский огонь зажгли у Арки мира в Милане и на площади Дибона в Кортина-д"Ампеццо.

Игры стартовали 6 февраля и продлятся до 22 февраля. Кыргызстан представляют 19-летние спортсмены Тимур Шакиров и Артур Сапарбеков. Сапарбеков выступит в лыжных гонках (10 и 13 февраля), Шакиров - в горнолыжных дисциплинах (14 и 16 февраля).


Теги:
Италия, Олимпийские игры
