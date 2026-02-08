ФК "Токтогул" опроверг слухи об отставке главного тренера Сергея Пучкова

Футбольный клуб "Токтогул" официально опроверг информацию об отстранении Сергея Пучкова с поста главного тренера. В руководстве клуба подчеркнули, что подобные сообщения не соответствуют действительности.

На данный момент наставник находится вместе с командой на учебно-тренировочном сборе в Турции. Пучков продолжает руководить тренировочным процессом с присущей ему энергией и энтузиазмом. Примечательно, что в общении с игроками тренер всё чаще обходится без иностранных заимствований - сейчас Сергей Пучков активно изучает кыргызский язык, чтобы лучше понимать своих подопечных и культуру страны.