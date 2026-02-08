Адылбек Касымалиев посетил новый завод соотечественников в ОАЭ

Председатель Кабинета министров и руководитель Администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев в ходе рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты посетил завод "Epos Water Production LLC". Это уникальное производственное предприятие, полностью основанное гражданами Кыргызстана на одном из самых конкурентных рынков мира.

В ходе осмотра мощностей глава Кабмина подчеркнул, что запуск такого проекта в ОАЭ - это не просто коммерческий успех, а подтверждение зрелости национального бизнеса и высокого качества отечественных стандартов. Завод оснащен современными линиями розлива и многоступенчатыми системами очистки, что позволяет выпускать до 50 тысяч бутылок питьевой воды и напитков в сутки. Продукция полностью соответствует строгим санитарным нормам и требованиям пищевой безопасности Эмиратов.

Адылбек Касымалиев отметил, что выход кыргызской компании на динамичный рынок ОАЭ требует стратегического мышления и высокого профессионализма. Стороны также обсудили внедрение передовых технологий очистки воды и перспективы обмена опытом между странами. Стоит отметить, что основатели предприятия уже хорошо известны на родине: в Кыргызстане их компания (ОсОО "НАК") производит популярную бутилированную воду под брендом "Crystal".