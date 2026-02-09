Погода
Будьте внимательны к документам. Гороскоп с 9 по 15 февраля

197
В течение недели луна убывает, подходит к завершению лунный цикл, а самое значимое событие февраля, начало года Красной Огненной Лошади, состоится 17 февраля. В этот же день нас ожидают Кольцевое Солнечное затмение и Новолуние. В общем та неделя ожидается довольно жаркой, а предстоящая неделя благоприятствует разрешению сложных ситуаций, дабы не оставлять тлеющие угли конфликта, реализации задуманных мероприятий. Но, будьте внимательны к документам, информации. Подвохи, скрытые ошибки и опечатки, неприятные оговорки могут существенно усложнить жизнь и отношения.

Овен – пока сопутствует везение в делах, а вас поддерживают друзья, не теряйте бдительности. Некоторым знакомым ваши успехи на работе или в учёбе, а также в личной жизни не по душе. Выставляя свою жизнь на показ, вы станете уязвимыми для выпадов недоброжелателей. Предусмотрев возможные предательства, и не рассказав о своих главных намерениях, вы избежите падений, сохраните хорошее настроение. Вопреки проискам врагов продолжив работу, вы ещё и пополните казну в среду.

Телец - существенно преумножить доходы возможно и не получится, но важно правильно распорядиться уже заработанными деньгами. Предложения знакомых и сослуживцев будут полны непредвиденными дополнительными растратами, что ухудшит финансовое положение. Чувствуя подвох, повремените с тратами денег, даже если всё будет говорить в пользу полученных предложений. Вы сами найдёте путь, который убережёт от долгов и сохранит доходы. Огромную роль сыграет свидание и разговор с любимым человеком.

Близнецы – друзья отобьют всё желание что-либо делать, скептически оценивая любые ваши действия, но спокойно отнеситесь к критике. Уже в воскресенье они поменяют своё мнение, а пока дайте им возможность высказаться. Прекратив обмен колкостями, вы освободитесь от назойливых мыслей и займётесь делами. Представится случай обсудить деловую сделку, либо творческую идею и приступить к реализации. Влиятельные люди и руководство не станут чинить препятствия и поддержат начинания.

Рак – отсутствие чётких целей станет причиной переутомления и недомогания. Пребывая в ненужных поездках и теряя время на скучных мероприятиях, вы лишаете себя не только личной жизни, но карьерного роста. Наберитесь смелости и откажитесь от встреч, которые вам неинтересны. Воспользуйтесь советами и предложениями влиятельных людей. Это оживит работу, поможет с получением документов. Необычное предложение от друзей и любимого человека вернёт в вашу жизнь яркие краски и весеннее настроение.

Лев – крупные покупки, особенно в кредит, совершать не спешите. Вы слишком увлеклись тратами денег, и ваша казна не выдержит очередной нагрузки. Уже в понедельник появится возможность преумножить доходы, но для этого нужно воспользоваться предложениями влиятельных людей, применить нестандартные ходы. Переборов нерешительность, вы сделаете важный шаг, который оправдает себя в будущем. Сообщение из-за рубежа заслуживает внимание, поскольку от него зависят поездки, перемены в личной жизни.

Дева – задуманные покупки можно будет осилить, но споры с домочадцами или деловыми партнёрами способны всё испортить. Всячески сопротивляясь новому, домочадцы и деловые партнёры раскритикуют любую идею, дабы остановить преобразования. Быстро воплотив задуманное в жизнь, вы не дадите вовлечь себя в споры, а хороший результат станет неоспоримым аргументом в пользу сделанного. Пробуйте свои силы в различных конкурсах. Учёба или работа за рубежом вполне реальны.

Весы – встреча с давним недоброжелателем станет настоящим испытанием, но не поддавших на провокации, вы сможете не только избежать продолжения давнего конфликта, но и завершить противостояние. Расставшись с давними страхами, вы начнёте строить новые деловые и дружеские отношения, радоваться жизни, прогуливаясь с любимым человеком. Удачно решатся финансовые вопросы, полезно пройдут встречи с юристом или нотариусом. Есть шанс уладить проблемы с документами.

Скорпион – очередные покупки и траты на развлечения станут уже ощутимыми для вашего бюджета. Если вовремя остановить расход денег, вы заметите некоторый рост доходов и комфортно проживёте до периода существенных финансовых поступлений. Перемены в коллективе, а также в дружеских отношениях создадут нервозность. Расставание это шаг к созданию новых отношений и появлению возможностей. Создав партнёрские отношения с новыми знакомыми, вы обретёте надёжных союзников.

Стрелец – критика приведёт вас в чувство и ускорит принятие решения. Друзья, деловые партнёры и даже домочадцы выскажутся слишком резко, но это и спасёт положение на работе и в бизнесе. Сыграв на опережение, вы будете готовы к неприятным встречам с влиятельными людьми, приведёте документы в порядок. Решив срочные вопросы, занимайтесь домом, профилактическим лечением. Быстро разделавшись с ремонтом или уборкой, вы найдёт время для диагностики и лечения, что наполнит силами.

Козерог – придирчивые знакомые попытаются испортить настроение, решив возложить на вас вину за срывы на работе, либо происшествия в доме. Недоброжелатели попытаются вмешаться и в вашу личную жизнь. Доверяйте фактам, а не слухам. Беспочвенная ревность способна навредить отношениям, а потому устройте свидание, организуйте развлекательную поездку и все подозрения развеются. Стоит привести в порядок документы, особенно паспорт и визы. Вскоре они вам понадобятся.

Водолей – друзья и сослуживцы станут виновниками растрат. Придерживаясь устаревших взглядов, они втянут в заведомо убыточное начинание, наивно полагая, что в этот раз им точно повезёт и будут получены хорошие доходы. Оказавшись с ними в одной лодке, вы разделите убытки, потеряв сбережения. Покупки, которые вы совершите с домочадцами, окажутся выгодными и это убережёт от разорения. Неплохо пройдут непродолжительные поездки, а оказавшись на каком-то мероприятии, вы обзаведётесь знакомствами.

Рыбы – столкнувшись с принципиальными людьми, наделёнными властью, не спорьте. Доказывая очевидные вещи, вы наживёте врагов. Вы сможете обойтись и без них, занимаясь оформлением документов, продвижением бизнеса и возникших идей. Удастся попасть на приём к влиятельным людям, которые способны помочь, и если прежде вы не нажили себе врагов, всё решится в вашу пользу. Научитесь правильно использовать свои связи, полагаясь в некоторых вопросах на мнение друзей и любимого человека.

Астролог Андрей Рязанцев


Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
