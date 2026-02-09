Руководство Кыргызского футбольного союза проинспектировало академию в Оше

В рамках рабочей поездки в Ошскую область генеральный секретарь Кыргызского футбольного союза Медербек Сыдыков, технический директор Дайнис Казакевич и главный тренер юношеской сборной U-17 Игорь Кудренко посетили футбольную академию имени Асылбека Момунова в городе Ош.

В ходе визита делегация встретилась с руководством и тренерским штабом академии. Участники встречи обсудили ключевые вопросы развития молодых талантов, а также обменялись мнениями о современных методиках подготовки футболистов. Представители союза лично ознакомились с учебно-тренировочным процессом и оценили уровень подготовки текущих воспитанников.

Академия имени Асылбека Момунова является важным звеном в структуре отечественного футбола. Учреждение тесно сотрудничает с Кыргызским футбольным союзом, регулярно выставляя свои команды на республиканские соревнования среди детей, юношей и девушек, где воспитанники академии стабильно демонстрируют высокие спортивные результаты.