Мэрия Таласа опровергла связь с подозреваемым в поджоге жены

- Карыпбай кызы Толгонай
Мэрия города Талас выступила с официальным опровержением информации о том, что мужчина, подозреваемый в совершении жестокого семейного насилия, является действующим сотрудником муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Таласа.

По данным ведомства, гражданин, проходящий по делу о поджоге супруги, не состоит в штате мэрии. В муниципалитете уточнили, что ранее он работал в муниципальном предприятии "Талас Жашыл Чарба" в период с июля по декабрь 2025 года, однако на данный момент трудовые отношения с ним прекращены.

"Мэрия города Талас выступает против любых форм семейного насилия и призывает правоохранительные органы рассмотреть данный инцидент строго в рамках закона. Просим СМИ и граждан не распространять недостоверные сведения", - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, ранее этот резонансный случай вызвал жесткую реакцию Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызстана Джамили Джаманбаевой. Поводом стала трагедия в селе Боо-Терек, где 28-летняя женщина получила ожоги 60% тела. По версии следствия, ее супруг в ходе конфликта облил ее бензином и поджег на глазах у детей.

Институт Омбудсмена выяснил, что родственники мужа пытались скрыть преступление, выдавая произошедшее за несчастный случай. Правда открылась лишь спустя несколько месяцев, когда пострадавшая, продолжавшая подвергаться побоям, решилась рассказать о случившемся матери.

Джамиля Джаманбаева взяла дело под личный контроль, призвав госорганы максимально ужесточить борьбу с домашним насилием и обеспечить виновному самое строгое наказание. Сейчас пострадавшая с детьми находится в Бишкеке, где проходит сложную реабилитацию. Расследование ведет Бакай-Атинский РОВД.


Теги:
семейное насилие, Кыргызстан, акыйкатчы
