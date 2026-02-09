Погода
$ 87.26 - 87.76
€ 102.75 - 103.75

Игорь Филин завоевал золото и серебро чемпионата Азии по велоспорту

227  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сборная Кыргызстана завоевала золотую и серебряную медали на чемпионате Азии по шоссейному велоспорту в категории "Мастерс 60–64".

Золотую награду в групповой гонке на дистанции 62,4 км выиграл Игорь Филин. Эта победа стала первой для Кыргызстана в групповых гонках на континентальном первенстве за всю историю независимости и пятой золотой медалью страны на чемпионатах Азии по шоссейному велоспорту.

Кроме того, Филин занял второе место в гонке с раздельным стартом на 20 км, подтвердив высокий уровень подготовки и стабильность на трассе.

В предыдущий раз спортсмен из Кыргызстана выигрывал золото чемпионата Азии в 2012 году. Его обладателем стал Евгений Ваккер.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455220
Теги:
велоспорт, чемпионат, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  