Игорь Филин завоевал золото и серебро чемпионата Азии по велоспорту

Сборная Кыргызстана завоевала золотую и серебряную медали на чемпионате Азии по шоссейному велоспорту в категории "Мастерс 60–64".

Золотую награду в групповой гонке на дистанции 62,4 км выиграл Игорь Филин. Эта победа стала первой для Кыргызстана в групповых гонках на континентальном первенстве за всю историю независимости и пятой золотой медалью страны на чемпионатах Азии по шоссейному велоспорту.

Кроме того, Филин занял второе место в гонке с раздельным стартом на 20 км, подтвердив высокий уровень подготовки и стабильность на трассе.

В предыдущий раз спортсмен из Кыргызстана выигрывал золото чемпионата Азии в 2012 году. Его обладателем стал Евгений Ваккер.