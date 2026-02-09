Погода
$ 87.26 - 87.76
€ 102.75 - 103.75

Выездные проверки центрального аппарата ГНС упразднены

186  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственная налоговая служба провела глубокую трансформацию налогового администрирования, ключевым элементом которой стал отказ от избыточных проверок бизнеса. Об этом на заседании коллегии по итогам деятельности ведомства сообщил глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, ведомство сознательно отказалось от прямого давления на предпринимателей, поскольку страх не может быть устойчивым источником доходов бюджета.

Шыкмаматов отметил, что в 2025 году были полностью упразднены функции проведения выездных проверок сотрудниками центрального аппарата ГНС. Это решение позволило минимизировать коррупционные риски на данном уровне.

Кроме того, пересмотрены механизмы назначения и проведения проверок в территориальных подразделениях. В ведомстве выстроили систему контроля и координации, ориентированную не на количество проверок, а на их обоснованность и качество.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455224
Теги:
Алмамбет Шыкмаматов, ГНС, налоги в Кыргызстане
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  