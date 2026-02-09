Выездные проверки центрального аппарата ГНС упразднены

Государственная налоговая служба провела глубокую трансформацию налогового администрирования, ключевым элементом которой стал отказ от избыточных проверок бизнеса. Об этом на заседании коллегии по итогам деятельности ведомства сообщил глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, ведомство сознательно отказалось от прямого давления на предпринимателей, поскольку страх не может быть устойчивым источником доходов бюджета.

Шыкмаматов отметил, что в 2025 году были полностью упразднены функции проведения выездных проверок сотрудниками центрального аппарата ГНС. Это решение позволило минимизировать коррупционные риски на данном уровне.

Кроме того, пересмотрены механизмы назначения и проведения проверок в территориальных подразделениях. В ведомстве выстроили систему контроля и координации, ориентированную не на количество проверок, а на их обоснованность и качество.