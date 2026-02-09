Кыргызстан и Монголия намерены усилить инвестиционное сотрудничество

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте Равшанбек Сабиров провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Монголии в Кыргызстане Содномом Ганхуягом. Стороны подтвердили готовность к расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Как сообщили в агентстве, в ходе встречи обсуждалась реализация Меморандума о взаимопонимании между Национальным агентством по инвестициям при Президенте КР и Национальным агентством по инвестициям и торговле Монголии, подписанного 24 октября 2024 года.

Стороны выразили заинтересованность в развитии взаимодействия в сферах промышленности, сельского хозяйства, туризма, "зелёной" экономики и цифрового развития. Отдельное внимание было уделено мерам по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий для совместных проектов.

Равшанбек Сабиров отметил, что Кыргызстан рассматривает Монголию как важного партнёра и последовательно работает над совершенствованием инвестиционного законодательства. В частности, речь идет о законах "Об инвестициях в Кыргызской Республике" и "О государственно-частном партнёрстве", а также о разработке законопроекта "О венчурном финансировании".

Кроме того, стороны обсудили перспективы создания совместных производств в лёгкой, текстильной и перерабатывающей промышленности, а также реализацию договорённостей, достигнутых по итогам государственного визита президента Монголии в Кыргызстан в июле 2025 года, включая проведение бизнес-миссий и инвестиционных мероприятий.

По итогам встречи подтверждена обоюдная готовность к дальнейшему развитию инвестиционного и экономического сотрудничества между странами.