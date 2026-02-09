Погода
$ 87.26 - 87.76
€ 102.75 - 103.75

Кыргызстан и Монголия намерены усилить инвестиционное сотрудничество

284  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте Равшанбек Сабиров провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Монголии в Кыргызстане Содномом Ганхуягом. Стороны подтвердили готовность к расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Как сообщили в агентстве, в ходе встречи обсуждалась реализация Меморандума о взаимопонимании между Национальным агентством по инвестициям при Президенте КР и Национальным агентством по инвестициям и торговле Монголии, подписанного 24 октября 2024 года.

Стороны выразили заинтересованность в развитии взаимодействия в сферах промышленности, сельского хозяйства, туризма, "зелёной" экономики и цифрового развития. Отдельное внимание было уделено мерам по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий для совместных проектов.

Равшанбек Сабиров отметил, что Кыргызстан рассматривает Монголию как важного партнёра и последовательно работает над совершенствованием инвестиционного законодательства. В частности, речь идет о законах "Об инвестициях в Кыргызской Республике" и "О государственно-частном партнёрстве", а также о разработке законопроекта "О венчурном финансировании".

Кроме того, стороны обсудили перспективы создания совместных производств в лёгкой, текстильной и перерабатывающей промышленности, а также реализацию договорённостей, достигнутых по итогам государственного визита президента Монголии в Кыргызстан в июле 2025 года, включая проведение бизнес-миссий и инвестиционных мероприятий.

По итогам встречи подтверждена обоюдная готовность к дальнейшему развитию инвестиционного и экономического сотрудничества между странами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455227
Теги:
инвестиции, Монголия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  