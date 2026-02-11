Гендиректор ФАО: Таяние ледников лишит человечество еды и воды

Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй выступил с тревожным предупреждением: стремительное таяние мировых ледников угрожает разрушить устоявшиеся циклы сельского хозяйства и лишить человечество надежных источников воды. По его словам, от Анд до Гималаев люди уже сталкиваются с сокращением снежного сезона и утратой стабильного водоснабжения. В Перу это привело к резкому падению урожайности, а в Пакистане - к срыву традиционных графиков посадки культур.

Ледники обеспечивают питьевой водой почти два миллиарда человек и питают величайшие реки мира - Инд, Нил, Ганг и Колорадо. Однако пять из последних шести лет стали рекордно быстрыми по темпам отступления льдов. Цюй Дунъюй подчеркнул, что в ближайшие десятилетия многие ледники достигнут "пика стока", после чего наступит затяжной дефицит воды, который будет усугубляться на фоне роста населения. Исчезновение "ледяных башен" планеты несет не только экономические, но и культурные потери: таяние уничтожает священные ландшафты и многовековые традиции коренных народов.

Ситуацию всё еще можно исправить, но для этого требуются радикальные изменения в глобальной политике и инвестициях. ООН объявила 2025 год Международным годом сохранения ледников, чтобы сфокусировать внимание на защите этих экосистем. ФАО призывает к внедрению адаптивных методов ведения хозяйства: террасного земледелия, агролесоводства и диверсификации культур. Важнейшим шагом должно стать развитие водной инфраструктуры и укрепление трансграничного сотрудничества, так как реки с ледниковым питанием зачастую протекают по территориям нескольких стран.

Примером успешной адаптации уже служат инновационные проекты. Так, в Кыргызстане ФАО помогает экспертам создавать искусственные ледники - ледяные башни, образующиеся путем распыления воды горных рек. В одной лишь Баткенской области эта инициатива позволила сохранить более 1,5 миллиона кубометров льда, чего достаточно для орошения 1750 гектаров. Аналогичные технологии применяются в Индии, а в перуанских Андах общины используют естественные фильтры из растений для очистки воды, загрязненной минералами из-за таяния ледников.

Тем не менее, гендиректор ФАО акцентировал внимание на том, что усилий отдельных стран недостаточно. Вода - ресурс, напрямую зависящий от состояния ледников, и игнорирование их исчезновения чревато крахом глобальной безопасности. Проведение Международного года сохранения ледников – 2025 в координации с ЮНЕСКО и ВМО призвано объединить мир в борьбе за сохранение этих жизненно важных ресурсов.