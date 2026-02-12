Роза Орозакунова: Почвенный анализ - ключ к спасению урожая в засуху

Изменение климата и деградация земель диктуют новые правила игры для аграриев Кыргызстана. О том, почему листок с результатами лабораторного исследования почвы становится для фермера важнее прогноза погоды, в интервью журналисту VB.KG рассказала заведующая Лабораторией исследования сельскохозяйственных ресурсов Центральной Азии КНАУ, кандидат биологических наук, доцент Роза Орозакунова. Она напомнила, что согласно национальному законодательству, каждый земледелец обязан проводить агрохимический анализ своих угодий не реже одного раза в пять лет.

"Изменение климата в последние годы становится одним из главных вызовов для аграрного сектора. Рост среднегодовых температур, учащение засух, неравномерное распределение осадков и экстремальные погодные явления напрямую влияют на состояние почв и, как следствие, на урожайность сельскохозяйственных культур. В этих условиях особую значимость приобретает системный контроль за плодородием почв и научно обоснованный подход к их использованию.

В нашей лаборатории для фермеров и сельхозпроизводителей проводится комплексный анализ почвенных образцов, отобранных непосредственно с их полей. По результатам исследований определяются семь основных показателей, необходимых для объективной оценки плодородия почвы и ее устойчивости к климатическим изменениям.

Ключевым показателем является содержание гумуса - основы почвенного плодородия и важнейшего фактора, обеспечивающего удержание влаги и питательных веществ. В условиях изменения климата именно гумус играет роль "буфера", снижая негативное влияние засух и резких температурных колебаний. Кроме того, определяется обеспеченность почвы основными элементами питания растений - азотом, фосфором и калием, включая их подвижные формы, наиболее доступные для усвоения культурами. Эти данные позволяют точно оценить, насколько почва способна обеспечивать растения питанием в стрессовых климатических условиях.

Дополнительно полевым методом устанавливается механический состав почвы, который напрямую влияет на водный режим, аэрацию и устойчивость к эрозионным процессам. С учетом учащения ливневых осадков и ветровой эрозии этот показатель приобретает особое значение при выборе агротехнологий.

Следует отметить, что мы полностью поддерживаем постановление Министерства сельского хозяйства о проведении агрохимического анализа почв не реже одного раза в пять лет. Регулярный мониторинг позволяет своевременно выявлять дефицит питательных элементов, предотвращать деградацию почв и рационально подбирать виды и нормы удобрений. В условиях изменения климата такой подход становится не просто рекомендательным, а жизненно необходимым для сохранения продуктивности сельхозугодий.

Помимо диагностики, крайне важно постоянно работать над повышением плодородия почв и внедрением эффективных агротехнологий: органическое удобрение, минимальная обработка почвы, севообороты, сидераты и точное земледелие. Эти меры способствуют накоплению гумуса, снижению выбросов парниковых газов и повышению устойчивости агроэкосистем к климатическим рискам.

Таким образом, почвенный анализ сегодня - это не только инструмент оценки текущего состояния полей, но и стратегическая основа адаптации сельского хозяйства к изменению климата, сохранения плодородия и обеспечения продовольственной безопасности в долгосрочной перспективе. А на этапе перехода Кыргызстана к органическому земледелию - необходимый этап для всех фермеров", - подчеркнула Роза Орозакунова.