Жазгуль Ибраимова: Органика - это не мода, а шанс не убить нашу почву

На недавнем "Органика-агродиалоге", где спорили о будущем нашего сельского хозяйства, старший преподаватель КНАУ Жазгуль Ибраимова высказала довольно дельную мысль, что органическое земледелие в Кыргызстане пойдет в гору только тогда, когда мы перестанем воспринимать его как временный хайп. По ее словам, это вообще-то единственный способ сохранить здоровье почвы и хоть какую-то продовольственную безопасность для тех, кто будет жить после нас.

Жазгуль Ибраимова прямо говорит, что сейчас вопросы экологии и здоровья - это уже не просто красивые слова из учебников, а суровая необходимость. "Переход на "органику" - это не какой-то там временный тренд, а научно обоснованный и, если хотите, экономически вынужденный шаг в будущее", - подчеркнула она.

Как специалист в почвоведении и агрохимии, она напомнила о неприятных фактах: если бесконтрольно сыпать минеральные удобрения и заливать поля химией, почва просто умирает. Биологическая активность падает, гумус исчезает, а природный баланс летит к чертям. Органический же подход, наоборот, дает почве дышать, активирует микрофлору и позволяет земле оставаться плодородной десятилетиями, а не пару сезонов.

В системе все держится на простых, но эффективных вещах: компост, сидераты, биозащита и правильная агротехника. Это не только про плодороди", но и про то, что мы в итоге едим, а это качество продукции и ее безопасность выходят на совершенно другой уровень.

К тому же, тут есть и чисто шкурный интерес для страны. Спрос на чистые продукты сейчас растет везде, и у нас, и за рубежом. Для наших фермеров это реальный шанс заработать больше и подтянуть экспортный потенциал Кыргызстана.

Правда, Жазгуль Ибраимова честно признает, что по щелчку пальцев на органику не перейдешь. Процесс долгий, нудный, требующий горы знаний и поддержки от государства. "Мы, как ученые и преподаватели, должны не просто в кабинетах сидеть, а идти к фермерам: консультировать, делать анализы почв и помогать внедрять эти технологии на практике", - подытожила она.