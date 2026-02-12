Аксыйский район готовится к запуску новой оросительной системы

Аксыйское районное управление водного хозяйства приступило к финальной стадии реализации масштабного инфраструктурного проекта в Кашка-Сууйском айылном аймаке. Новая оросительная система обеспечит стабильный полив сел Сөгөт и Кара-Төбө, решив многолетнюю проблему дефицита воды.

Проект был инициирован после обращения делегатов на III Народном курултае. В ответ на запрос населения из республиканского бюджета были выделены необходимые средства. Строительные работы, начатые в 2025 году, ведутся в строгом соответствии с графиком.

Инженерное решение включает прокладку современной водопроводной магистрали из труб диаметром 350–250 мм. Общая протяженность новой сети составит 16 километров. Специалисты планируют завершить строительство оросительного участка "Кашка-Суу" уже в мае 2026 года, чтобы ввести объект в эксплуатацию в текущем поливном сезоне.

Запуск системы позволит гарантированно обеспечить поливной водой более 500 гектаров сельскохозяйственных угодий. В районном управлении водного хозяйства подчеркивают, что это не только повысит урожайность культур и доходы местных фермеров, но и станет мощным импульсом для социально-экономического развития всего Аксыйского района.