В 2025 году Институт акыйкатчы КР принял почти 10 тысяч обращений

В 2025 году в Институт акыйкатчы КР поступило 9 672 обращения. По итогам их рассмотрения в госорганы направили 141 акт реагирования, из которых 122 исполнены. К дисциплинарной ответственности привлекли 109 должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Чаще всего граждане жаловались на нарушение социально-экономических прав. Зарегистрировано 324 заявления. В 95 случаях они касались образования и здравоохранения. Также обращения затрагивали трудовые и жилищные вопросы, социальное обеспечение и защиту имущественных прав.

Особое внимание институт уделяет защите женщин, детей и лиц с инвалидностью. За отчетный период 49 женщин обратились за правовой помощью. При этом 29 сообщили о фактах семейного насилия. Поступило 36 заявлений о нарушении прав детей. Еще 56 граждан попросили содействия в вопросах взыскания алиментов.

Граждане также обращались с просьбами помочь в оформлении паспортов и других удостоверений личности, защитить право на свободу вероисповедания. 12 человек просили содействовать в вопросе экстрадиции.

В институт обращаются и соотечественники, находящиеся за рубежом. Из России поступило 14 заявлений, из Узбекистана 8, из Казахстана 2 и из Беларуси 1. Правовую помощь оказали и иностранным гражданам. Обращения поступили от жителей Турции, Афганистана, Пакистана, Ливии, Чехии, Германии и Египта.

В течение года сотрудники института провели 811 мониторингов. 328 в местах лишения свободы, 90 в воинских частях, 48 в стационарных социальных учреждениях, 133 в образовательных организациях и 54 в учреждениях здравоохранения.

Большинство актов реагирования направили в учреждения здравоохранения и образования, правоохранительные органы и органы местного самоуправления. Акт реагирования это официальный письменный документ, который выносится при выявлении нарушений закона для их устранения и привлечения виновных к ответственности.

Акыйкатчы Джамиля Джаманбаева подчеркнула, что соблюдение прав и свобод человека остается основой стабильного и развитого государства, и призвала госорганы к более активному взаимодействию в этой сфере.