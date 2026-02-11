В Чуйской области начали пресекать продажу контрафактных удобрений

Специалисты профильных служб провели масштабные мониторинговые мероприятия в агромагазинах и зооветцентрах Чуйской области. Главная цель проверок - очистить рынок от контрабанды, поддельных удобрений и опасных ветеринарных препаратов, которые могут нанести вред сельскому хозяйству и здоровью граждан.

В ходе рейдов инспекторы проверили точки реализации минеральных удобрений, пестицидов, семян и посадочного материала. Особое внимание уделялось наличию сертификатов соответствия и соблюдению правил хранения химикатов. Помимо проверки документов, с владельцами торговых точек обсудили риски, возникающие при ввозе нелегальных средств защиты растений, и меры ответственности за продажу некачественного товара.

Данные меры направлены на защиту фермеров от подделок, которые не только снижают урожайность, но и могут привести к деградации почв. Обеспечение качества агротехнологий - это залог экологической безопасности и сохранения здоровья населения. В ведомстве подчеркнули, что подобные проверки теперь станут системными и охватят все области и районы республики.