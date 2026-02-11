В Кара-Суйском районе очищают оросительные каналы

В Кара-Сууйском районе Ошской области ведутся работы по очистке оросительных каналов. В их рамках приводятся в порядок каналы, проходящие через город Ош, а на отдельных участках проводится бетонирование. После демонтажа незаконных строений берега каналов освободились, что позволило обеспечить доступ техники для проведения очистных работ.

Кроме того, на водораспределительных сооружениях выполняются капитальные ремонтно-восстановительные работы. Срубаются деревья, препятствующие течению воды, очищаются ил и мусор.

Подготовка к весеннему поливу началась в октябре 2025 года. С этого времени была задействована специальная техника, каналы очищаются механическим способом и бетонируются. Ожидается, что все работы будут полностью завершены в марте, после чего фермерам начнут подавать оросительную воду.

В настоящее время работы по очистке и ремонту проводятся на каналах "Араван–Ак-Буура", "Кайырма", "Жаны", "Жообас", "Жекелик", "Увам", "Муян" и "Южный".