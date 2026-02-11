Фермеры Кыргызстана получили почти 10 тысяч единиц спецтехники в лизинг

Министерство сельского хозяйства Кыргызстана подвело итоги масштабной программы по обновлению машинно-тракторного парка страны. С момента запуска лизинговых проектов в 2011 году сельхозпроизводителям передано уже 9 725 единиц спецтехники. Общая сумма инвестиций в техническое оснащение аграриев достигла 27,7 млрд сомов, из которых 81,4 млн сомов приходятся на первые поставки 2026 года.

На сегодняшний день в республике успешно работают семь лизинговых направлений через "Айыл Банк" и "Элдик Банк". Условия программ остаются одними из самых доступных в регионе: фермеры могут получить любые виды сельхозмашин и перерабатывающего оборудования под 6% годовых на срок до 7 лет. Такой подход позволяет аграриям своевременно проводить полевые работы и повышать качество выпускаемой продукции без критической финансовой нагрузки.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности подчеркивает, что системное переоснащение остается приоритетом. Поддержка товаропроизводителей через льготный лизинг не только укрепляет техническую базу хозяйств, но и создает фундамент для устойчивого развития всей аграрной отрасли республики.