Сергей Вакунов: Россия и Кыргызстан нацелены на товарооборот в $5 млрд

Светлана Лаптева
В День дипломатического работника в пресс-центре Sputnik Кыргызстан состоялся брифинг Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в КР Сергея Вакунова. Глава дипмиссии подвел итоги прошедшего года и обозначил ключевые перспективы двустороннего сотрудничества.

По словам дипломата, 2025 год стал знаковым для российско-кыргызских отношений. Исполнилось 25 лет со дня подписания Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнёрстве - фундаментального документа, определяющего стратегический характер связей двух государств. Взаимодействие активно развивалось как на высоком, так и на высшем уровнях.

О сохранении исторической памяти

Особое внимание Сергей Вакунов уделил вопросам истории. В Москве и Бишкеке прошли масштабные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Посол подчеркнул, что попытки переписывания общей истории и искажения роли советского народа не имеют перспектив. Движение "Бессмертный полк" остается важным фактором защиты исторической правды, превратившим историю Победы в часть семейной памяти народов России и Кыргызстана.

Экономика и торговля

В экономической сфере констатирована устойчивая положительная динамика. По данным Нацстаткома КР, объём взаимной торговли уже превысил 3,1 млрд долларов. Сергей Вакунов отметил, что у стран есть все возможности выполнить поручение президентов и довести товарооборот до 5 млрд долларов за счёт инвестиций, новых проектов и развития производственной кооперации.

Повестка на 2026 год

Предстоящий год будет не менее насыщенным. В центре внимания - председательство Кыргызстана в ШОС, в чем российская сторона готова оказывать всестороннюю поддержку. Среди ключевых мероприятий:

  1. 27-е заседание Межправительственной комиссии в Казани;
  2. Российско-Кыргызский бизнес-форум на Иссык-Куле;
  3. Межрегиональная конференция.

Роль русского языка и образования

Русский язык, имеющий в Кыргызстане статус официального, играет особую роль. По мнению посла, отсутствие языкового барьера способствует развитию связей и расширяет возможности молодёжи для профессиональной реализации.

Флагманский гуманитарный проект - строительство в КР девяти школ с обучением на русском языке. Первые три школы планируется открыть 1 сентября 2027 года в Бишкеке, Караколе и Баткене. Россия продолжит поддержку кыргызской системы образования, включая поставку адаптированных учебников.

Доверительный диалог и миграция

Сергей Вакунов особо выделил, что между Владимиром Путиным и Садыром Жапаровым сложились доверительные отношения, задающие высокий темп сотрудничеству.

В сфере миграции Россия заинтересована в притоке квалифицированных кадров при строгом соблюдении закона. Посол напомнил, что в рамках ЕАЭС принцип "четырёх свобод" сохраняется: граждане КР могут работать в России без патента при наличии трудового договора.


