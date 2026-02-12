Минсельхоз КР наметил планы по защите растений на 2026 год

10 февраля 2026 года состоялось расширенное совещание Департамента химизации, защиты растений и карантина при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики. Участники встречи проанализировали деятельность ведомства за прошлый год и утвердили стратегию на предстоящий полевой сезон.

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра Жаныбек Керималиев, руководители профильных управлений министерства, директорат Департамента, а также начальники территориальных подразделений и заведующие лабораториями со всей республики.

В ходе заседания были детально рассмотрены показатели работы за 2025 год. Особое внимание уделили достигнутым результатам в области фитосанитарной безопасности, выявленным системным проблемам и механизмам их оперативного решения. Руководство министерства подчеркнуло, что эффективная химизация и своевременная защита посевов напрямую влияют на экспортный потенциал отечественной сельхозпродукции.

По итогам встречи был утвержден план мероприятий на 2026 год. Основные приоритеты ведомства включают:

усиление контроля за ввозом и использованием пестицидов и агрохимикатов; совершенствование работы карантинных лабораторий; повышение эффективности фитосанитарного мониторинга для обеспечения продовольственной безопасности страны.

Реализация намеченных планов призвана минимизировать риски распространения вредных организмов и повысить качество кыргызстанской агропродукции как на внутреннем, так и на внешних рынках.