Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 102.75 - 103.75

Украинская лыжница расплакалась на Олимпиаде

166  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Украинская лыжница София Шкатула расплакалась после соревнований с российскими и белорусскими спортсменами на зимних Олимпийских играх-2026 в Милано-Кортине (Тезеро).

18-летняя спортсменка заявила, что ей сложно сосредоточиться на соревнованиях, поскольку дом её семьи в Сумской области был разрушен во время войны. При этом она подчеркнула, что её эмоции не направлены против конкретных соперников.

Шкатула заняла 64-е место в квалификации спринта и не вышла в финал.

Согласно правилам МОК, спортсмены из России и Беларуси выступают в нейтральном статусе. В то же время украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу запретили использовать шлем в память о погибших спортсменах, что отражает сохраняющееся напряжение на Играх.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455312
Теги:
лыжный спорт, Украина, Олимпийские игры
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  