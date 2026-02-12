Украинская лыжница расплакалась на Олимпиаде

Украинская лыжница София Шкатула расплакалась после соревнований с российскими и белорусскими спортсменами на зимних Олимпийских играх-2026 в Милано-Кортине (Тезеро).

18-летняя спортсменка заявила, что ей сложно сосредоточиться на соревнованиях, поскольку дом её семьи в Сумской области был разрушен во время войны. При этом она подчеркнула, что её эмоции не направлены против конкретных соперников.

Шкатула заняла 64-е место в квалификации спринта и не вышла в финал.

Согласно правилам МОК, спортсмены из России и Беларуси выступают в нейтральном статусе. В то же время украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу запретили использовать шлем в память о погибших спортсменах, что отражает сохраняющееся напряжение на Играх.