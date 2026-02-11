Президент ФИФА Инфантино под пристальным вниманием перед конгрессом УЕФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступит на ежегодном конгрессе УЕФА в Брюсселе на фоне растущего напряжения с европейскими футбольными ассоциациями по политическим и управленческим вопросам.

Одной из ключевых тем остаётся возможное возвращение российских команд в международные соревнования. Инфантино ранее заявил, что отстранение можно пересмотреть, по крайней мере для юношеских сборных, однако большинство членов УЕФА выступают против, отмечая, что обстоятельства после вторжения 2022 года не изменились.

Европейские федерации также выражают обеспокоенность близостью Инфантино к бывшему президенту США Дональду Трампу, особенно на фоне подготовки США к проведению чемпионата мира. Хотя разговоры о бойкоте утихли, недоверие к руководству ФИФА сохраняется.

Ожидается, что конгресс не приведёт к официальным решениям, но подчеркнёт напряжённые отношения между ФИФА и УЕФА.