Погода
$ 87.47 - 87.76
€ 102.75 - 103.75

Президент ФИФА Инфантино под пристальным вниманием перед конгрессом УЕФА

225  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступит на ежегодном конгрессе УЕФА в Брюсселе на фоне растущего напряжения с европейскими футбольными ассоциациями по политическим и управленческим вопросам.

Одной из ключевых тем остаётся возможное возвращение российских команд в международные соревнования. Инфантино ранее заявил, что отстранение можно пересмотреть, по крайней мере для юношеских сборных, однако большинство членов УЕФА выступают против, отмечая, что обстоятельства после вторжения 2022 года не изменились.

Европейские федерации также выражают обеспокоенность близостью Инфантино к бывшему президенту США Дональду Трампу, особенно на фоне подготовки США к проведению чемпионата мира. Хотя разговоры о бойкоте утихли, недоверие к руководству ФИФА сохраняется.

Ожидается, что конгресс не приведёт к официальным решениям, но подчеркнёт напряжённые отношения между ФИФА и УЕФА.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455313
Теги:
УЕФА, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  