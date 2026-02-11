"Олимпик Марсель" объявил об отставке Роберто Де Дзерби

Французский футбольный клуб "Олимпик Марсель" официально объявил о расставании с главным тренером Роберто Де Дзерби. Поводом для отставки стало сокрушительное поражение от "Пари Сен-Жермен" со счетом 0:5 в матче, известном как Le Classique.

Итальянский специалист, перешедший в стан "провансальцев" из английского "Брайтона", в прошлом сезоне привел команду к серебряным медалям Лиги 1. Однако текущую кампанию клуб проводит менее стабильно: на момент увольнения тренера "Марсель" занимает четвертое место в чемпионате, отставая от лидирующего "ПСЖ" на 12 очков, и уже завершил выступление в Лиге чемпионов.

В официальном заявлении клуба подчеркивается, что решение было принято совместно владельцем, президентом и спортивным руководством "в интересах команды" до завершения сезона. Руководство "Марселя" также выразило благодарность Де Дзерби за проявленный профессионализм и преданность делу, пожелав ему успехов в дальнейшей карьере.