Сапарбеков занял последнее место в спринте на Олимпиаде

Кыргызстанский спортсмен Артур Сапарбеков дебютировал на зимних Олимпийских играх в Италии, выступив в соревнованиях по лыжным гонкам в спринте свободным стилем.

10 февраля в квалификации приняли участие 94 лыжника. Сапарбеков стартовал под номером 91, первые 800 метров прошёл за 2 минуты 23,8 секунды, а финишировал с результатом 4 минуты 36,85 секунды, заняв 94-е место - последнее в зачёте.

В четвертьфинал вышли только 30 лучших спортсменов. Лучший результат квалификации показал норвежец Йоханнес Клебо - 3 минуты 7,37 секунды, Сапарбеков уступил ему 1 минуту 29,48 секунды.

Следующее выступление кыргызстанца состоится 13 февраля в гонке на 10 км свободным стилем.


лыжный спорт, Кыргызстан
