В Панфиловке 33-летний мужчина погиб от выстрела в живот из обреза

В селе Панфиловка 33-летний мужчина погиб от огнестрельного ранения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, трагедия произошла 8 февраля около 03:56. Из районной больницы поступило сообщение о том, что после драки мужчина получил огнестрельное ранение и скончался.

На место выехала следственно-оперативная группа. Во дворе одного из домов в салоне автомобиля KIA K5 было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Погибшим оказался гражданин О.Ж., 1993 года рождения. При осмотре тела зафиксированы огнестрельное ранение в области живота и телесные повреждения на лице.

В ходе осмотра места происшествия в сеновале правоохранители изъяли одноствольный гладкоствольный обрез ружья марки ИЖ 16-го калибра с патроном в патроннике, а также стреляную гильзу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 122 (Убийство) УК Кыргызской Республики.

Следствие установило, что потерпевший и граждане А.Н. и О.А. были одноклассниками. Во время совместного распития спиртных напитков между О.Ж. и А.Н. произошёл конфликт, в ходе которого А.Н. выстрелил из ружья, принадлежавшего хозяину дома О.А. От полученного ранения мужчина скончался.

Граждане А.Н. 1993 года рождения и О.А. 1991 года рождения задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Расследование продолжается.


