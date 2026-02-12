Погода
В Оше введен жесткий фитосанитарный контроль импортных саженцев

- Светлана Лаптева
Ошское управление Департамента химизации, защиты и карантина растений усилило контроль над ввозом посадочного материала на территорию области. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КР, проверка импорта теперь проходит в два строгих этапа, исключающих проникновение опасных вредителей в аграрный сектор республики.

На первом этапе груз проходит первичную проверку на контрольном посту "Достук" на кыргызско-узбекской границе. Инспекторы тщательно изучают фитосанитарные сертификаты, разрешительные документы и транспортные накладные.

Второй этап контроля разворачивается на территории таможенного пункта оформления "Мега Логистик". Здесь специалисты проводят повторный осмотр и отбирают пробы для глубокой экспертизы в Ошской карантинной лаборатории. Разрешение на ввоз выдается только при получении отрицательных результатов на наличие вредных организмов. Дополнительно весь посадочный материал проходит обязательное обеззараживание.

Для импорта саженцев в Ошскую область фермеры и предприниматели обязаны иметь полный пакет документов: специальное разрешение Департамента экспертизы сельхозкультур, фитосанитарный сертификат страны-экспортера, инвойс и товарно-транспортные накладные.

В ведомстве напоминают, что бескомпромиссное соблюдение этих требований является ключевым условием защиты сельского хозяйства Кыргызстана от карантинных угроз и обеспечения экологической безопасности страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455327
Теги:
Ош, Кыргызстан
