ГКНБ выявил коррупционную схему в частных автошколах

ГКНБ сообщил о выявлении коррупционной схемы в деятельности частных автошкол. По данным ведомства, зафиксированы факты фиктивного зачисления курсантов и последующего получения ими водительских удостоверений без фактического обучения.

Как установлено, руководители ряда автошкол организовали механизм дистанционного оформления граждан, которые на момент зачисления находились за пределами Кыргызстана. При этом теоретические и практические занятия фактически не проходились, однако оформлялись документы о якобы успешном завершении курса.

В результате лица, не обладающие знаниями правил дорожного движения и базовыми навыками вождения, после формального "обучения" прибывали в страну, получали свидетельства об окончании автошколы и при содействии коррумпированных должностных лиц сдавали теоретический и практический экзамены, после чего им выдавались водительские удостоверения.

В рамках возбужденного уголовного дела проведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты материалы, подтверждающие систематический характер незаконного зачисления курсантов, находившихся за границей.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление других участников схемы и аннулирование водительских удостоверений, полученных преступным путем.