Погода
$ 87.47 - 87.76
€ 102.75 - 103.75

ГКНБ выявил коррупционную схему в частных автошколах

121  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ сообщил о выявлении коррупционной схемы в деятельности частных автошкол. По данным ведомства, зафиксированы факты фиктивного зачисления курсантов и последующего получения ими водительских удостоверений без фактического обучения.

Как установлено, руководители ряда автошкол организовали механизм дистанционного оформления граждан, которые на момент зачисления находились за пределами Кыргызстана. При этом теоретические и практические занятия фактически не проходились, однако оформлялись документы о якобы успешном завершении курса.

В результате лица, не обладающие знаниями правил дорожного движения и базовыми навыками вождения, после формального "обучения" прибывали в страну, получали свидетельства об окончании автошколы и при содействии коррумпированных должностных лиц сдавали теоретический и практический экзамены, после чего им выдавались водительские удостоверения.

В рамках возбужденного уголовного дела проведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты материалы, подтверждающие систематический характер незаконного зачисления курсантов, находившихся за границей.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление других участников схемы и аннулирование водительских удостоверений, полученных преступным путем.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455328
Теги:
ПДД, Кыргызстан, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  