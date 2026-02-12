Погода
Минсельхоз запускает электронную очередь на получение льготных кредитов

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики совместно с ОАО "Айыл Банк" и ОАО "Элдик Банк" объявляет о скором запуске электронной очереди на получение льготных кредитов. Данный цифровой механизм разработан техническим оператором министерства - ГУ "АгроСмарт" - и реализован на базе платформы "i-Dyikan". Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Уже с 15 февраля 2026 года запускается цифровая платформа "i-Dyikan", где каждый фермер может зарегистрироваться, подать заявку на льготный кредит и дистанционно встать в очередь в банк. При этом выдача средств осуществляется по установленным критериям и требованиям программ льготного финансирования. Переход в цифровой формат позволит сельхозпроизводителям отслеживать движение своей заявки в режиме онлайн.

"i-Dyikan" также открывает доступ к государственным услугам министерства в электронном виде, что значительно дебюрократизирует процесс их получения. Новый механизм станет важным шагом в упрощении доступа фермеров к финансовым ресурсам и общей цифровизации сельскохозяйственного сектора страны.


URL: https://www.vb.kg/455329
