Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу ушел в отставку

- Бермет Таалайбекова
Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу заявил о своей отставке на заседании парламента 12 февраля.

По его словам, решение было принято добровольно, и никакого давления на него не оказывалось.

"Считаю неправильным связывать мое решение с конкретными людьми. 5 октября 2022 года был избран торага VII созыва Жогорку Кенеша. С того дня и до сегодняшнего старался внести вклад в повышение авторитета парламента, принятие важных законов и решений для кыргызского народа и будущего страны.

В Кыргызстане сохраняется стабильность, прежде всего политическая, благодаря чему происходят развитие и рост. В этом велика заслуга команды во главе с Садыром Нургожоевичем, а также кыргызского парламента. Я продолжу свою деятельность в качестве депутата", - сказал он.

Нурланбек Тургунбек уулу был избран депутатом по №15 округу на парламентских выборах прошлого года, а 17 декабря 2025 года стал спикером VIII созыва Жогорку Кенеша.


