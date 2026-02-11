"Иссык-Кульская область должна полностью перейти на капельное орошение"

Фермерам Кыргызстана, перешедшим на современные методы полива, будут предоставляться беспрецедентно льготные кредиты. Об этом сообщил заместитель председателя Кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев на заседании Жогорку Кенеша.

По словам министра, кредиты под 2 процента годовых для тех, кто использует капельное и дождевальное орошение, начнут выдавать уже в ближайший месяц. Эта мера призвана стимулировать аграриев рациональнее использовать водные ресурсы страны.

Особое внимание ведомство уделяет сохранению экологического баланса в Прииссыккулье. Бакыт Торобаев подчеркнул, что Иссык-Кульская область должна полностью перейти на новые технологии полива.

"Если мы перейдем на капельное орошение, больше воды будет поступать в озеро Иссык-Куль. Если же мы продолжим использовать всю воду для нужд сельского хозяйства старыми методами, она может просто не доходить до озера. Поэтому мы ставим задачу полностью перевести регион на капельное и дождевальное орошение", - отметил глава Минсельхоза.

Напомним, ранее в рамках проекта "ФСХ-14" стандартная льготная ставка для аграрного сектора была утверждена на уровне 6%. Таким образом, ставка в 2% для водосберегающих технологий станет самой низкой в рамках государственных программ поддержки фермеров.