В Конституции Казахстана изменили формулировку о статусе русского языка

В Казахстане в ходе работы над новой редакцией Основного закона была скорректирована норма, касающаяся использования русского языка. О внесенных изменениях сообщил заместитель председателя Конституционного суда республики Бакыт Нурмуханов в рамках десятого заседания рабочей группы.

Речь идет о поправках в статью 9. Если в первоначальном проекте, представленном 31 января, указывалось, что в государственных организациях и органах местного самоуправления русский язык употребляется "наравне" (каз. тең) с казахским, то в итоговой версии формулировка была изменена.

"В статье 9 было уточнено употребление слова "тең" (равный), которое заменено на "қатар" (наряду)", - пояснил Нурмуханов. Таким образом, в финальном тексте вместо слова "наравне" используется выражение "наряду".

Представитель Конституционного суда подчеркнул, что данные правки носят редакционный и стилистический характер. По его словам, основной целью было достижение терминологического и смыслового единства всего документа.

Над проектом новой Конституции работала масштабная экспертная группа, в которую вошли представители исполнительной и законодательной ветвей власти, сотрудники Администрации президента, а также ведущие лингвисты и правоведы страны.