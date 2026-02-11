В Кадамжае участок с объектами сельхозназначения возвращён государству

ГКНБ сообщил о возвращении в государственную собственность земельного участка с объектами сельскохозяйственного назначения в Кадамжайском районе Баткенской области.

По данным ведомства, речь идет о территории площадью 0,86 га, расположенной в местности Молдо-Нияз. Вместе с участком государству переданы здание, предназначенное для сушки зерна и фруктов, хранения сельхозпродукции, а также вспомогательные сооружения.

В 2000-х годах участок вместе со складами был незаконно выведен в частную собственность с нарушением требований законодательства и без необходимых правоустанавливающих документов.

По итогам следственных и оперативно-розыскных мероприятий выявленные нарушения устранены. Земельный участок и расположенные на нем объекты полностью возвращены в государственный баланс.