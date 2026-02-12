Минэконом КР наметил курс на ВВП в $4500 и новую индустриализацию

В Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики состоялось заседание Коллегии с участием заместителя председателя Кабинета Министров Бакыта Торобаева. Ключевой темой обсуждения стала реализация Национальной программы развития до 2030 года, стратегической целью которой определено достижение уровня ВВП на душу населения в размере 4 500 долларов США.

Первый замминистра экономики Чоро Сейитов представил отчет за 2025 год, отметив динамичный рост экономики: объем ВВП составил 1 976,4 млрд сомов, а реальный темп роста достиг 111,1 %. На 2026 год правительство наметило масштабный план реформ, разделенный на несколько ключевых векторов.

В рамках индустриализации планируется создание специального Фонда индустриально-технологического развития и строительство завода по производству электромобилей в Сокулукском районе Чуйской области. Также будет разработана новая Стратегия развития промышленности до 2030 года и профильный закон об индустриальной политике.

Для формирования регионального хаба запускается программа "Экспортный акселератор". Она поможет швейным компаниям выйти на рынок ЕС, а производителям ягод - освоить рынки ОАЭ и Европы. Особое внимание уделят продвижению экспорта сухофруктов, орехов и войлочных изделий в рамках системы ВСП+.

В сфере туризма акцент сделан на привлечении инвесторов через создание "Инвестиционного пакета" и легализацию современных форматов отдыха, таких как глэмпинги и экоотели. Планируется внедрение национальных стандартов качества обслуживания по международным практикам и развитие туристических кластеров.

По итогам коллегии Бакыт Торобаев поручил провести ревизию всех промышленных объектов страны для оказания им адресной господдержки. Кроме того, вице-премьер-министр предложил министерству проработать вопрос создания современных дата-центров, отвечающих мировым стандартам, для удовлетворения глобального спроса на хранение данных. Министр экономики Бакыт Сыдыков заверил, что все инициативы приняты в работу.