Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 102.75 - 103.75

Минэконом КР наметил курс на ВВП в $4500 и новую индустриализацию

222  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики состоялось заседание Коллегии с участием заместителя председателя Кабинета Министров Бакыта Торобаева. Ключевой темой обсуждения стала реализация Национальной программы развития до 2030 года, стратегической целью которой определено достижение уровня ВВП на душу населения в размере 4 500 долларов США.

Первый замминистра экономики Чоро Сейитов представил отчет за 2025 год, отметив динамичный рост экономики: объем ВВП составил 1 976,4 млрд сомов, а реальный темп роста достиг 111,1 %. На 2026 год правительство наметило масштабный план реформ, разделенный на несколько ключевых векторов.

В рамках индустриализации планируется создание специального Фонда индустриально-технологического развития и строительство завода по производству электромобилей в Сокулукском районе Чуйской области. Также будет разработана новая Стратегия развития промышленности до 2030 года и профильный закон об индустриальной политике.

Для формирования регионального хаба запускается программа "Экспортный акселератор". Она поможет швейным компаниям выйти на рынок ЕС, а производителям ягод - освоить рынки ОАЭ и Европы. Особое внимание уделят продвижению экспорта сухофруктов, орехов и войлочных изделий в рамках системы ВСП+.

В сфере туризма акцент сделан на привлечении инвесторов через создание "Инвестиционного пакета" и легализацию современных форматов отдыха, таких как глэмпинги и экоотели. Планируется внедрение национальных стандартов качества обслуживания по международным практикам и развитие туристических кластеров.

По итогам коллегии Бакыт Торобаев поручил провести ревизию всех промышленных объектов страны для оказания им адресной господдержки. Кроме того, вице-премьер-министр предложил министерству проработать вопрос создания современных дата-центров, отвечающих мировым стандартам, для удовлетворения глобального спроса на хранение данных. Министр экономики Бакыт Сыдыков заверил, что все инициативы приняты в работу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455341
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  